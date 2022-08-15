TÜİK’e göre ikinci çeyrekte işsizlik oranı 10,6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladı.
İşsizliğin bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan azaldığını belirten TÜİK’in verilerine göre, ‘geniş tanımlı işsizlik’ de geçen üç aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,3 oldu.
Buna göre işsiz sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu.
TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ikinci çeyrekte yüzde 47,7 seviyesinde.
Öne çıkan diğer veriler şöyle:
- Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,3,
- Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,3
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,4 saat