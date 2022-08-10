TÜİK’e göre işsizlik yüzde 10,3’e düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik oranını yüzde 10,3 olarak açıkladı. İşsizliğin geçen aya göre 0,3 puan azaldığını belirten TÜİK’in verilerine göre, ‘geniş tanımlı işsizlik’ de geçen aya göre 2 puan azalarak yüzde 20,4 oldu.

Geçen ay bu oranlar sırasıyla 10,9 ve 22,4’tü. Buna göre işsiz sayısı, önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin oldu.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8 seviyesinde.

Öne çıkan diğer veriler şöyle: