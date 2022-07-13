TÜİK’e göre işsizlik yüzde 10,9’a düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 10,9 oldu. Atıl işgücü olarak nitelendirilen gerçek işsizlikse yüzde 22,4’e yükseldi.

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TÜİK’in internet sitesinden yayımladığı rapora göre, mayıstaki işsiz sayısı bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranıysa 0,3 düşüşle yüzde 10,9 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yani gerçek işsizlikse bir önceki aya 0,8 puan artarak yüzde 22,4’e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8 ve işgücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak açıklandı. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 20,3 oldu.