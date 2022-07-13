Rakamlar yine tutmadı: TÜİK ‘işsizlik azaldı’ dese de işsizlik maaşı başvuruları arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK açıkladığı mayıs işsizlik verilerini eleştirerek İŞKUR’a ‘işsizlik maaşı’na başvuranlara dikkat çekti: “İşsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor.”

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 10,9, gerçek işsizlikse yüzde 22,4 oldu. 2021’de aynı dönemde 4 milyon 293 bin işsiz sayısı açıklayan TÜİK, bu sene mayıs ayında işsiz sayısını 3 milyon 785 bin olarak açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerini İş ve İşçi Bulma Kurumu’na (İŞKUR) verileriyle uyuşmadığını söyledi.

İŞKUR ile TÜİK’in verilerini karşılaştıran Ağbaba, şunları söyledi: “TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre Mayıs 2021 yılında 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısının Mayıs 2022 itibariyle 3 milyon 785 bine düştüğünü açıklıyor. Yani TÜİK’e göre, işsiz sayısında son bir yılda 509 bin kişilik azalma olduğu görülüyor.

Devletin bir diğer kurumu İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsiz sayısının Mayıs 2021’de 2 milyon 893 binden Mayıs 2022’ye 3 milyon 537 bin kişiye yükseldiğini açıklıyor. TÜİK verilerinde bir yılda 509 bin kişi azalan işsiz sayısı, kayıtlı İŞKUR verilerinde 644 bin kişi artıyor. TÜİK ile İŞKUR arasında tamı tamına 1 milyon 153 bin kişilik fark oluşuyor. Bunun izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur.”

‘TÜİK yine suçüstü yakalandı’

Ağbaba, işsizlik maaşına başvuranların 113 bin kişi artmasına rağmen TÜİK’in işsizliğin azaldığını iddia ederek ‘dalga geçtiğini’ söyledi: “TÜİK’in her ay kronikleşmiş işsizlik yalanını, devletin bir diğer kurumu İŞKUR ortaya çıkarıyor. TÜİK, bu ayda deyim yerindeyse suçüstü yakalanmış durumda.

TÜİK, işsizliği bir ayda 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. Lakin İŞKUR verilerine göre nisan ayında işsizlik ödeneğine bugüne kadar başvuranların sayısı 16 milyon 341 iken mayıs ayında bu rakam 16 milyon 454 bin kişiye yükselmiş görünüyor. Yani işsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. TÜİK kendince illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de gerçek veriler, işsizlerin hiçbir yere kaybolmadığını TÜİK’e gösteriyor.”