Akşam Postası / 11 Ocak 2023

Şebnem Korur Fincancı davası: İki yıl sekiz ay 15 gün ceza ve tahliye

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada hüküm açıklandı. Heyet, Fincancı’ya ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan iki yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verdi ve tahliyesine hükmetti. Fincancı 76 gündür tutukluydu.

Canan Kaftancıoğlu hakkında beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açıklayacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘büyük bir dosya’ açıklayacağını duyurdu.

Financial Times, spot ışığını yine İmamoğlu’na çevirdi: Altılı masanın ikilemi

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ‘Türk muhalif lider: Siyasi yasak demokrasiyi baltalamaktır’ başlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası ekseninde yaklaşan seçimleri konu aldı.

RTÜK’ten Halk TV’ye bu sefer de ‘espri’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, Halk TV programcıları Ayşenur Arslan ve Emin Çapa’nın ‘mimikle terörü övme’ cezasını ‘espriyle’ eleştirmeleri nedeniyle kanala tekrar ceza verildiğini duyurdu.

AKP’li Yılmaz: Başörtüsü teklifi haftaya komisyon gündeminde

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsü teklifinin gündeme ne zaman geleceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığıyla işçiden 300 milyar dolar çalındığını söyleyerek “Beş ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz” dedi.

‘Demir Yumruk’ davası: Erol Evcil dahil beş kişinin tutukluluğu devam

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara başlatılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu sonrasında, Erol Eşrefoğlu’nun (Erol Evcil) da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davanın görülmesine devam edildi.

CHP’li Başarır ve İYİ Partili Türkkan’ın dokunulmazlığı için komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.

MHP, Ümit Özdağ’a babası üzerinden yüklendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partisi arasındaki polemiğin ardından, babası Muzaffer Özdağ’ı hedef aldı: “12 Mart 1971’deki askerî muhtıradan bir gün önce merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş’i yalnız bırakarak 11 Mart’ta apar topar istifa etmişti. Yani yol arkadaşını sırtından hançerlemiş, bırakıp gitmişti.”

Bankalar, ikinci el konut kampanyası için hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci el konut kampanyasıyla ilgili sinyal vererek bankaların kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebileceğini söyledi.

Ek gösterge artışı maaşları nasıl etkileyecek?

Beş milyondan fazla memur ve memur emeklisi için beklenen ek gösterge uygulaması 15 Ocak’ta başlıyor. Ek gösterge artışı, emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

AKP’li Yavuz oran verdi: 18 Haziran masadan kalkmadı

2018’deki İstanbul yerel seçimlerinin ‘şaibeli olduğunu’ anlatmaya çalışırkenki “Hiç bir şey olmasa bile bir şey oldu” sözüyle hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, önümüzdeki seçimin tarihinde (18 Haziran) yapılması ihtimalinin yüzde 30-40 olduğunu söyledi.

TOGG üç etapta satılacak: Limited edition, dijital yarışma, ön sipariş

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, siparişlerin üç aşamadan oluşacağını açıkladı. Aşamalarda açık artırmalar ve teknoloji yarışmaları da olacak.

Bozdağ, Selahattin Demirtaş’a Twitter’ı yasaklamanın yolunu arıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Twitter’dan paylaştığı mesajları engellemenin yollarını aradıklarını söyledi.

Holding patronu, EYT’liler hak mahrumiyeti davası açamasın diye formül buldu

Şirketler, çalışmaya devam etmek isteyen EYT’li işçilerin ileride hak mahrumiyeti davası açamaması için ‘formül’ peşinde.