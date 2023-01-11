Financial Times, spot ışığını yine İmamoğlu’na çevirdi: Altılı masanın ikilemi

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ‘Türk muhalif lider: Siyasi yasak demokrasiyi baltalamaktır’ başlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası ekseninde yaklaşan seçimleri konu aldı.

FT, Erdoğan’ın iktidarı boyunca karşılaştığı en büyük rakiplerinden birinin İmamoğlu olduğunu belirtirken, iki ismin siyasi geçmişinin benzerliğine dikkat çekti.

FT’den Ayla Jean Yackley’e konuşan İmamoğlu’ysa siyaset yasağının demokrasiyi baltalamak olduğunu söyledi. FT, önceki yazılarında da İmamoğlu’nu mercek altına almıştı.

Seçmen AKP’den soğudu

Ekrem İmamoğlu. (Reuters)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

FT, Erdoğan’ın yirmi yıllık iktidarının ardından 2023 seçimlerinin çok çetin geçeceğini yazarken, İmamoğlu’nun Kürtler, laikler ve dindar muhafazakarlar dahil çeşitli arka plana sahip seçmenlerden destek gördüğünü dile getirdi. Şiddetli enflasyon, artan yoksulluk ve muhaliflere yönelik baskının seçmeni AKP’den soğuttuğu belirtildi.

‘Stres testini geçti’

Eurasia Group Avrupa Direktörü Emre Peker, siyasi ve hapis cezasının İmamoğlu’nu daha da güçlendirebileceğini söyledi. Siyaset bilimci Gülçin Karabağ da tarihin, siyasi yasakların siyasetçileri daha da parlatabileceğini gösterdiğini söyledi. FT, İmamoğlu’nun 2019’da iptal edilen İstanbul seçimlerini çok daha büyük bir farkla kazanmasını hatırlattı.

Karabağ ayrıca, Erdoğan’ın konumundan dolayı siyasette oyun kurucu olduğunu söylerken, İmamoğlu’nun buna rağmen ‘stres testini geçtiğini’ belirtti.

İkilem

Kararın kesinleşmesi için Yargıtay sürecinin beklendiği hatırlatılırken, altılı masanın İmamoğlu konusunda ikilemle karşı karşıya olduğu, aday gösterilse bile seçimden hemen önce onu kaybedebilecekleri anlatıldı.

Yazıda, Erdoğan’ın İBB başkanlığı döneminde aldığı hapis ve siyasi yasakla başlayıp iktidara gelmesiyle sonuçlanan süreç de hatırlatıldı.

FT, İmamoğlu’nun MetroPOLL gibi şirketlerin anketlerinde Erdoğan’ı geçtiğini de yazdı.

İmamoğlu, FT’ye demeç de verdi:

* Demokrasiyi baltalıyorlar, kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü ellerinden alıyorlar. Seçmenler bu duruma 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu iktidar ağır bir yenilgi alacak.

* Kovuşturmanın, ‘hükümetin İstanbul’u kaybetmesinden kaynaklanan büyük travmadan’ kaynaklandığına inanıyorum.

* Yargının ne kadar politize edildiğini ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için benim dosyama bakmanıza gerek yok. Türkiye’de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dayatmakta sakınca görmeyen otoriter bir zihniyet var. Kendilerine meydan okuyacak birini görmek istemiyorlar.