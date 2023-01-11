Ortak liste CHP’de hesapları karıştırdı: Bazı isimler hayal kırıklığı yaşayacak

ALTAN SANCAR

‘Altılı masa’nın milletvekilliği seçimlerinde izleyeceği yol haritası tartışılırken ortak listeyle seçimlere girme hedefi CHP’de adaylık tartışmalarını beraberinde getirdi. CHP’nin listelerinde diğer partilere yer vereceğinin konuşulmasıyla milletvekilliği adaylığı bekleyen partililer listelerde kendilerine yer bulamayacaklarından endişe etmeye başladı.

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CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte milletvekilliği seçimlerine nasıl girileceğini de konuşmaya başladı. Belirli seçim bölgelerinde ortak listeye yakın duran masada bu listelerin nasıl şekilleneceği CHP’nin içinde adaylık endişesi yarattı.

Uzun süredir üzerinde çalışılan formüle göre DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’nin bazı bölgelerde CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girecek. Bu seçeneğin öne çıkmasıyla CHP içinde uzun süredir adaylık beklentisi olan isimlerde şimdiden hayal kırıklığı yaşanıyor.

CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre altılı masadaki partiler belirli illerde ortak liste ile seçime girme kararına çok yakın duruyor. Ortak liste ile seçime girilecek seçim bölgelerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, bir yandan da bu ‘yükün’ partiler açısından nasıl paylaşılacağı konuşuluyor.

Ağırlık sayının CHP’de olması bekleniyor

Partililere göre CHP ve İYİ Parti arasında paylaştırılması beklenen ortak listelerde ağırlıklı sayının CHP’de olması bekleniyor. Masadaki bazı partilerin grup kurmaya yetecek sayıda vekil talebinde bulunduğunu belirten CHP’liler, Gelecek Partisi’nden bu yönde talep geldiğini de iddia ediyor.

Demokrat Parti’den bu yönde bir talep gelmediği, ancak bazı isimlerin belli bölgelerde aday gösterilmesinin ihtimal dahilinde olduğunun altı çiziliyor. Öte yandan Saadet Partisi ve DEVA Partisi için de vekil sayılarının konuşulduğunu aktaran CHP’liler, bu durumda CHP’de adaylık beklentisi içinde olan bazı isimlerin ‘seçilebilir’ yerlerden aday olmasının mümkün olmayacağını düşünüyor.

CHP’liler, parti meclisinde bu dönemde adaylık beklentisi olan isimler olduğunu belirtiyor. Ayrıca 40’tan fazla il ve ilçe yöneticisinin adaylık için istifa ettiğini belirten CHP’liler bazı isimlerin ‘hayal kırıklığı’ yaşayacağına inanıyor.

Yönetim fedakarlık bekliyor

Zira CHP’lilere göre, özellikle masadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çıkması halinde ortak listelerin büyük bölümü CHP’lilere bırakılacak. Bu nedenle CHP, özellikle muhafazakâr seçmenin yoğun olduğu ve az sayıda vekili bulunan bazı illerde seçilebilir sıralarda kendi adaylarına yer dahi veremeyecek.

Söz konusu durumun farkında olan CHP yönetiminin de bazı partililerden fedakârlık istemesi bekleniyor. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ olarak adlandırılan ve MYK’da yer alan bazı isimler bu dönemde vekil adaylığı listelerinde yer almayacak. Bu isimlerin yerine hem parti meclisinden hem de istifa eden il ve ilçe yöneticilerinden bazı isimlere yer verilecek.

Yöntemin uygulanması bazı isimlere bu durum hakkındaki fikirleri bizzat Kılıçdaroğlu tarafından sorulacak. Bu teklifi kabul eden isimlerin ise ağırlıklı olarak seçimlerin kazanılması halinde yeni makamlarda görev alması sağlanacak.