MHP, Ümit Özdağ’a babası üzerinden yüklendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partisi arasındaki polemiğin ardından, babası Muzaffer Özdağ’ı hedef aldı: “12 Mart 1971’deki askerî muhtıradan bir gün önce merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş’i yalnız bırakarak 11 Mart’ta apar topar istifa etmişti. Yani yol arkadaşını sırtından hançerlemiş, bırakıp gitmişti.”

Yalçın, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ‘ajan’ dediği iddiasını da yalanladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (Twitter)

Milliyetçi cephede Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor.

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine ilişkin tepkilere dün yanıt verirken, Zafer Partisi’ni ve kurucusu Özdağ’ı hedef alıp şunları söylemişti: “Adına Zafer denen bir marjinal partinin ümitsiz vakası ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ diyerek savcıların alanına giren bir açıklama yaptı. Şimdi de parti binalarına ‘Yerli ve milli katil kim‘ yazacak kadar yerin dibine geçtiler.”

Özdağ da Bahçeli’nin ülkücüler tarafından ‘ajan olarak anıldığını’ söylemiş, sert eleştiriler yöneltmişti.

MHP’den yanıt

Bu tartışmanın ardından Özdağ’a yanıt MHP’li Semih Yalçın’dan geldi.

Yalçın, Twitter’dan paylaştığı mesajda Özdağ’ın babasını da karıştırarak, ‘Türkeş’i sırtından vurmakla’ suçladı.

MHP’li Semih Yalçın, şunları yazdı:

*İkiyüzlülüğünü, samimiyetsizliğini ve kötü niyetini ortaya çıkardığımız için partimize, genel başkanımıza ve bize hakaret ederek, bel altı vuruş yaparak gerçek karakterini ele veren Ümit Özdağ, meşrebi bulanık bir istihbaratçı artığıdır.

*Özdağ’a acı hakikati bir de biz hatırlatalım. Sayın genel başkanımızın ‘meşrebi bulanık’ diye tarif ve tavsif ettiği kişi tam da kendisidir! Ona bu nişaneyi kazandıransa genetik faktörleri!

*Ümit Özdağ’ın babası merhum Muzaffer Özdağ, 12 Mart 1971’deki askerî muhtıradan bir gün önce merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş’i yalnız bırakarak 11 Mart’ta apar topar istifa etmişti. Yani yol arkadaşını sırtından hançerlemiş, bırakıp gitmişti.

‘Belki adam olur diye vekil yaptı’

*Ümit Özdağ, sayın Devlet Bahçeli tarafından ‘Belki adam olur’ diye milletvekili yapıldı ve kendisine önemli görevler tevdi edildi. Ne var ki o da tıpkı babası gibi her şeyi bırakıp kaçtı. Yol arkadaşını sırtından vurdu.

*Özdağ’a ülkücülük de, MHP saflarında görev yapmak da kalın geldi; ağır geldi. Taşıdığı genetik mirasın da sevkiyle o; ilk fırsatta kendini fitne, fesat ve tefrikanın kollarına attı.

‘Ajan’ iddiasını yalanladı

*Başbuğ Alparslan Türkeş’e atfedilen, genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin MİT’çi olduğuna dair iddia; muarızlarının ve hasımlarının uydurduğu saçma bir şehir efsanesidir.

*Yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronu, oyuncağı ve tetikçisi işlevi gören Ümit Özdağ ise yazısı turası silinmiş, akıl ve idrak yoksunu bir mahlûktur. Tanrı, zelil ve rezil etmek istediği kulunun önce aklını başından alırmış.

*Ümit Efendi! yerimiz de yurdumuz da adresimiz de belli, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, bizi sen al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini bir görelim.

Soru sordu

*Daha önce sana sorup ta cevap alınamayan şu soruları tekrar soralım diyoruz: FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ortaya çıkarılan cuntacılar listesinde ilk sırada bulunan ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirlenen sabık Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile münasebetin ne düzeydeydi?

*Camiamızı karıştırman ve aklınca partiyi içeriden göçertmen için MHP’den istifa etmeni, FETÖ’cü general eskisi Partigöç’ün istediği doğru muydu?

*Senin Yurtta Sulh Konseyi’nin siyasi ayağına veya bir başka deyişle politik kanadına CIA’in tavsiyesi, FETÖ elebaşı olan Pensilvanya Kardinalinin emri ve Partigöç’ün marifetiyle dâhil edildiğin, ne ölçüde hakikattir?

*15 Temmuz ihanet teşebbüsünden hemen önce ‘Ben yakında başbakan olacağım’ diyerek ortalıkta dolaşan Kripto Abla İP Müdiresinin, darbe girişiminin başarılı olması takdirinde Yurtta Sulh konseyi tarafından FETÖ hükümetinin başı olarak görevlendirileceği tezi gerçek değil miydi?

*Ümit Efendi! Kendi beyanında Kavaklıdere’de bir arkadaşının yanında olduğunu söylüyorsun. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 gecesi arkadaşların olan ABD Büyükelçiliğinde olduğuna dair aldığımız duyumların aslı var mıdır? Aslı varsa orada ne işin vardı?