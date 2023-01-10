Ümit Özdağ ve Devlet Bahçeli karşı karşıya: Türkeş, ‘Ajan’ demişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisini kurduğu günden bu yana ilk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi doğrudan hedef aldı.

Özdağ, Bahçeli’nin ülkücüler tarafından ‘ajan olarak anıldığını’ söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (AA)

Bahçeli’yi daha önce eleştirmeyen Özdağ, bugün ağzına geleni söyledi.

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine ilişkin tepkilere yanıt verirken, Zafer Partisi’ni ve kurucusu Özdağ’ı hedef alıp şunları söylemişti: “Adına Zafer denen bir marjinal partinin ümitsiz vakası ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ diyerek savcıların alanına giren bir açıklama yaptı. Şimdi de parti binalarına ‘Yerli ve milli katil kim‘ yazacak kadar yerin dibine geçtiler.”

‘Üç vekili savcıya gönder’

Bahçeli’ye yanıt veren Özdağ, MHP’li milletvekilleri Olcay Kılavuz’u, İzzet Ulvi Yönter’i ve Semih Yalçın’ı savcılığa yollamasını istedi.

Özdağ, paylaştığı videoya şu notu düştü: “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda ‘Portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturması’nı yürüten savcıya bile giderim…”

‘Türkeş ajan olduğunu yazmıştı’

Özdağ videosundaki mesajda Bahçeli’nin ‘ajan olduğunu tüm ülkücülerin bildiğini’ söyleyerek şunları kaydetti:

*Bu seviyesiz açıklamaya Zafer Partisi olarak vereceğimiz tek cevap var: Sinan Ateş’in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılarına öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayımlamayan, ailesine ‘Başınız sağ olsun’ demeyen, arkadaşlarına, ‘Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin’ demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur.

*Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır.

Türkeş ‘Ajan’ demişti

*Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş’in (MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş) hapishaneden yazdığı el yazısı mektuplarıyla kimin ismini de ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de.