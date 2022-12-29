Ümit Özdağ yine muhalefete yüklendi: Altılı masa gelirse FETÖ geri döner

Muhalefete muhalefet eden tavırlarıyla ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP’nin seçimi ‘altılı masa’ya kaybetmesi durumunda ‘‘FETÖ’nün geri geleceğini’ savundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (Twitter)

Flash TV’de Fatih Ertürk’ün programına konuklan Ümit Özdağ’ın açıklamaları dikkat çekti:

“AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. (Sunucunun ‘Bu çok iddialı oldu’ demesi üzerine) Hayır, hiç iddialı olmadı. Benim İYİ Parti’den ayrılmamın en önemli nedeni FETÖ’ye karşı alınan ılımlı tutum. Peki DEVA’nın (DEVA Partisi) yaklaşımı ne? Ahmet Davutoğlu’nun (Gelecek Partisi genel başkanı) yaklaşımı ne?”

İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ’ın istifasıyla ilgili “Temel hakem millettir, başarılar diliyorum” demişti.

Partiden istifa etme gerekçesini ‘FETÖ’ mensuplarının ‘partiye sızmaya devam etmesine’ bağlayan Özdağ, İYİ Parti’nin ‘CHP’nin uydu partisi haline geldiğini’ iddia etmişti.

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sık sık yüklense de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında ciddi bir çıkışı olmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de pek eleştirmiyor.