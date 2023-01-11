RTÜK’ten Halk TV’ye bu sefer de ‘espri’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, Halk TV programcıları Ayşenur Arslan ve Emin Çapa’nın ‘mimikle terörü övme’ cezasını ‘espriyle’ eleştirmeleri nedeniyle kanala tekrar ceza verildiğini duyurdu.

Taşçı, 21 Aralık’ta RTÜK’ün Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdiğini duyurmuştu. Buna göre yayında ‘terör mimikle övüldüğü’ savıyla programın üç kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cezanın bu nedenle verilmediğini savunsa da Taşçı kuruldaki müzakere kayıtlarının açıklanmasını istemiş, bu talebe yanıt gelmemişti.

Halk TV’ye şimdi de bu kararı ‘espriyle’ eleştirmekten ceza geldi. Ceza sonrası Emin Çapa, programa mimiklerinin gözükmemesi için maskeyle katılmıştı.

Ancak RTÜK, espriyle eleştiriye bile tahammül edemedi ve Halk TV’ye yüzde 1 idari para cezası verdi.

Ne olmuştu?

RTÜK’ün Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın mimiklerini gerekçe göstererek ceza verdiği bildirilmişti. Çapa cezayı Halk TV’deki Medya Mahallesi programında maske takarak protesto etmiş, şunları kaydetmişti: “Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok. Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz.”