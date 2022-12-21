RTÜK üyesinden ‘mimik savunması’ yayınlayan başkana: Kayıtları açıklayalım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında ‘terörün mimikle övüldüğü’ gerekçesiyle kanala ceza verildiğini duyurması üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cezanın bu nedenle verilmediğini savunarak Taşçı’yla tartışmaya girdi. Taşçı da kuruldaki müzakere kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Kolaj: Diken

Taşçı, RTÜK’ün cezasını şöyle duyurmuştu: “RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdi. Yayında ‘terör mimikle övüldüğü’ savıyla programın üç kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!”

Bunun üzerine yoğun tepkiler yükselince RTÜK Başkanı Şahin Twitter hesabından konuya dair yazılı açıklama paylaştı.

Cezanın ‘mimik değil, sözler gerekçesiyle verildiğini’ savunan Şahin, şunları dedi: “Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucu Ayşenur Arslan’ın Karkamış’ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir.”

Taşçı: Müzakere kayıtlarını açıklayalım

Taşçı da bunun üzerine Şahin’e şu yanıtı verdi: “Sayın Ebubekir Şahin, yasa uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görüşmeleri, gizlidir ve açıklanamaz. Kuruldaki müzakere kayıtlarını açıklayalım. Sonra üzerine tartışalım. Hukuka saygımdan ‘şimdilik’ yorum yapmıyorum.”