Sera Kadıgil: Erdoğan, yeni yasayla seçime gitmek istiyorsa 7 Nisan’da karar almalı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, “Hem Erdoğan’la seçime gitmek hem yeni yasayı uygulamak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. 7 Nisan’da seçim kararı alıp 16 Nisan’da da sandığı önümüze koyacaksınız. Başka yolu yok” dedi.

Sera Kadıgil.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında yeni seçim kanunuyla gidilecek bir seçimde Erdoğan’ın aday olmasının mümkün olmadığını söyledi

Yoğun bir baskı ortamında seçime gidildiğinin altını çizen Kadıgil’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Şöyle bir seçim olabilir mi: Aday olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek, seçimin ne zaman yapılıp yapılmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek, hangi kanunla seçime gidilecek Recep Tayyip Erdoğan karar verecek; hangi siyasi partilerin seçime girip giremeyeceğine, hangi milletvekillerinin tekrar aday olup olamayacağına, olası siyasi rakiplerinin kendisiyle birlikte yarışıp yarışamayacaklarına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek. Biz de bu yaptığımız şeyin adına seçim diyeceğiz.

* 6 Nisan 2022’de bir değişiklik yapıldı “7 Nisan’a seçim sandığı kuralım ve yeni seçim kanunuyla gidelim” derseniz o zaman Anayasa maddesini ayaklar altına almış olursunuz.

* Seçim için şu an 18 Haziran konuşuluyor, seçim 18 Haziran’dan ibaret değildir. Öncesi ve sonrası vardır. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Kanunu. Yani seçim 18 Haziran’daysa, kanuni süre olan 60 günü geriye sarın, olağan seçim takvimi 18 Nisan 2023 tarihinde başlamış olacaktır. Bu bir realitedir, bunun aksini kimse iddia edemez. Yeni değişikliklerle seçim yapmak istiyorlarsa seçimin gününü değil seçim takviminin başlangıç gününü en erken 7 Nisan’a koymak zorundalar. Bu bir mecburiyettir.

* İlla yeni seçim kanunuyla gideceğiz diyorsanız; Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha aday olamaz. Çünkü hukuki olarak burada teorik tek bir aralık var. Olağan seçim tarihine uyulacaksa seçim takvimi 18 Nisan’da başlar. Yeni seçim kanunuyla seçime gitmek istiyorsan 7 Nisan tarihinde seçim takvimini başlatmak zorundasın. Yani Erdoğan ve AKP’nin hukukçu kurmayları; Erdoğan ile seçime gitmek hem de yeni yasayı uygulamak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var: 7 Nisan’da seçim kararı alacaksınız, 16 Nisan’da da sandığı önümüze koyacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Her ne kadar medyada Erdoğan’ın kaçıncı dönemi olduğu tartışılsa da burada tartışılacak hiçbir şey yok. Anayasa’nın hükmü açık, yorumlamaya içtihatlar bakmaya hiç gerek yok lafzı açık.

* Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Recep Tayyip Erdoğan iki defa cumhurbaşkanı seçildi. Üçüncü kez seçilmesinin tek bir yolu var: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin erken seçim kararı alması. 18 Nisan’dan itibaren bu karar zaten alınamaz. 18 Nisan’a gelirsek erken seçim dönemine girmişiz demektir. Erdoğan “Ben aday olmak istiyorum ve hukuka uygun bir şekilde aday olmak istiyorum” diyorsa bir zahmet bu TBMM’nin kapısını çalacak. Partilerden icazetini alacak. 360 çoğunluğu bulmak zorunda. Öyle Bülent Turan’ın iddia ettiği gibi “Sayın Cumhurbaşkanımızın canının çektiği gün koyarız, o gün de aday olur” falan, yok öyle yağma! Ancak ve yalnızca Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilecek.