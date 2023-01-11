AKP’li Yavuz oran verdi: 18 Haziran masadan kalkmadı

2018’deki İstanbul yerel seçimlerinin ‘şaibeli olduğunu’ anlatmaya çalışırkenki “Hiç bir şey olmasa bile bir şey oldu” sözüyle hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, önümüzdeki seçimin tarihinde (18 Haziran) yapılması ihtimalinin yüzde 30-40 olduğunu söyledi.

Seçimler için öne çıkan tarihse 14 Mayıs.

Ali İhsan Yavuz, seçim zamanı için oran verdi. (AA)

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya gelen AKP’li Yavuz, burada iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuştu.

Daha önce “Belki seçimleri öne çekeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın henüz seçimler için karar vermediğini söyleyen Ali İhsan Yavuz, “18 Haziran tarihi masadan kalkmış değil” dedi. Seçimlerin 18 Haziran’da yapılma ihtimalinin yüzde 30-40 olduğunu söyledi.

14 Mayıs tarihi öne çıkıyor

Erken seçim için 14 Mayıs tarihinin öne çıktığını kaydeden Abdulkadir Selvi’yse yazısında şunları kaydetti: “Erdoğan bir karar vermiş değil. Muhalefet 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıkladı. Bu durumda geriye tek seçenek kalıyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı alması. Ali İhsan Yavuz bunun fesih olmayacağını, çünkü Meclis’in yetkilerini kullanmaya devam edeceğini savunuyor.”

Üç sandık kurulabilir

Ali İhsan Yavuz, tartışmalı ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için referanduma gidilebileceğini de söyledi.

Muhalefetin Meclis’te destek vermeyeceği düzenleme için Yavuz, ‘referandumu gerektirecek bir sonuç çıkarsa, seçimlerle birlikte bunun da yapılması gerektiğini’ söyledi.

Yani seçimlerde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dışında bir de referandum için sandık kurulacak.