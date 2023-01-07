Erdoğan seçim için konuştu: Beş ayımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’daki konuşmasında seçim için “Fazla değil beş ayımız var. Beş ay boyunca durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız” dedi.

Erdoğan seçim için ‘Beş ay var’ dedi. (AA)

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.

Parti içinde yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin (6 Nisan) sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor. AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, mevsim şartlarının dikkate alınarak seçim tarihinin güncellenebileceğini söylemişti.

Bugün Antalya’daki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, halktan destek isterken seçime ne kadar süre kaldığını belirtti:

“Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya’nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil beş ayımız var. Beş ay boyunca durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?”