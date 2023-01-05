ALTAN SANCAR

AKP kaynakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin öne çekileceğine dair açıklamalarının ardından Diken’e verdiği bilgide hazırlıklarını iki turlu seçim olacağı ihtimaline göre ayarladıklarını söyledi. AKP’lilere göre, iki turlu seçimlere hazırlık açısından ‘en doğru’ tarihler’ tercih edilecek.

AKP seçim tarihini ikinci tura göre hesaplıyor. (Fotoğraf: Reuters)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ‘mevsim şartlarına göre seçimlerin öne çekilebileceğini’ söyledi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından ulaştığımız AKP’li kaynaklar da tarih konusunda çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Kaynaklar tarih belirleme çalışmalarının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turlu olacağı ihtimaline göre hesaplandığını söyledi. AKP’li üst düzey bir yetkili, “Alternatifleri değerlendirirken, tüm ihtimalleri ele alıyoruz. Buna bağlı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanmaması ihtimalini de gözden kaçırmıyoruz” dedi.

Ramazan ihtimali ve ‘en doğru tarih’

AKP’li isim, nisan alternatifinin ‘tamamen gözden çıkarılmadığını’ söyleyerek Ramazan ayına (23 Mart-21 Nisan) işaret etti. Ramazan’ın seçim çalışmalarını engellemeyeceğini, aksine kolaylıklarının da olabileceğini savundu. Fakat aynı yetkili Ramazan Bayramı nedeniyle ikinci turda zorluklar çıkabileceğini söyleyerek ‘en doğru’ tarih olarak mayısa işaret etti.

Yetkili özellikle mayıs başlarında ilk turun düzenlenebileceğini, ikinci turunsa aynı ayın son günlerine denk geleceği fikrinin çalışmalarda öne çıktığının altını çizdi. Buna göre ilk tur için 7 ve 14 Mayıs tarihleri öne çıkarken, ikinci tur içinse 21 ve 28 Mayıs tarihleri öne çıkıyor.

‘Cumhurbaşkanına tanınan yetkiyi de biliyoruz, adaylık tartışması olmaz‘

AKP’li isim, ikinci tur seçim için hazirana sıcak bakılmamasının nedeniniyse Kurban Bayramı ve hac mevsimi olarak açıkladı.

Kararlarını yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacaklarını söyleyen AKP’li isim muhalefetin destek vermemesi ihtimalini ise “Destek vereceklerini düşünüyoruz, zira bu ortamda bunu izah edemezler. Ancak cumhurbaşkanına tanınan yetkiyi de biliyoruz, adaylık tartışması olmaz” sözleriyle değerlendirdi.