Erdoğan: Belki seçim tarihini öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ”Belki biraz tarihin öne çekeceğimiz seçimlerin önemini siz de biliyorsunuz” dedi. Erdoğan ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” diye konuştu.

Erdoğan seçim tarihinin öne çekilebileceğini söyledi. (AA)

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.

Parti içinde yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor.

AKP, erken seçimle birlikte Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmaları da bitirmeyi hedefliyor.

Son zamanlarda iktidarın atacağı adımların işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki gün önce erken seçim için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi.

AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, mevsim şartlarının dikkate alınarak seçim tarihinin güncellenebileceğini söyledi.

Erdoğan, ”Belki biraz tarihin öne çekeceğimiz seçimlerin önemini siz de biliyorsunuz” dedi.