Bahçeli hazır: Erken seçimin iki yolu var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği öne sürülüyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, seçimlerle ilgili ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” diyerek muhalefeti adayını açıklamaya çağırdı.

Bahçeli şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir.”