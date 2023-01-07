AKP’li Ali İhsan Yavuz, erken seçimle ilgili üç soru sorup yanıt verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin öne alınmasıyla ilgili üç soru sorup cevapladı. Yavuz, mevsim şartlarından dolayı seçimin ‘çok az’ öne alınmasının erken seçim değil tarih güncellemesi olduğunu söyledi.

Ali İhsan Yavuz. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği iddia ediliyor.

Bir diğer iddiaya göre de AKP, ekonomik koşullar daha da kötüleşmeden seçime gitmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” diye konuşmuştu.

Muhalefetse 6 Nisan’dan önce düzenlenecek bir seçime destek vereceğini belirtmişti. 6 Nisan, yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarih.

Seçimlerle ilgili bir açıklama da Ali İhsan Yavuz’dan geldi. Twitter hesabından açıklama yayımlayan Yavuz, üç soru sorup bunlara cevap verdi.

Yavuz’un sorduğu sorular şöyle:

Erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi?

Fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi?

90 gün mü, yoksa 60 gün mü?

Yavuz’un bu sorulara verdiği cevaplar şu şekilde: