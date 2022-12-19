CHP erken seçim için onay verecek ama bir şartla

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçim için nisan başına kadar onay verebileceklerini, ama nisandan sonra gidilecek seçim için onay vermeyeceklerini söyledi.

CHP erken seçim için onay verebilir. (AA)

Öztrak partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Erken seçime ilişkin gelen bir soru üzerine Öztrak, “Nisan başına kalmadan her erken seçime ‘Tamam’ deme kanaatimiz var. Ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim, erken seçim değil, siyaset mühendisliğidir” dedi.

AKP öne çekmek istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği iddia ediliyor.

Meclis’te muhalefet destek vermese de Erdoğan’ın kararıyla erken seçime gidileceğine dair kulisler her geçen gün daha fazla dile getirilirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 16 Aralık’ta önce şunları demişti: “Seçim nisandan sonra olacak. Daha evvel yaptığımız kanundan istifade edebilmemiz için nisan ayını geçmemiz gerekiyor. Haziranla mayıs arasında bir aylık fark var. Mayısa gelmesi çok lüzumlu sebeplerle olacaktır. Şu an net bir şey olmadığını için bir şey söylemeyeceğim. Ama birkaç hafta öne gelebilir.”