Sabah yazarı: Seçim için 14 Mayıs öne çıkıyor

Sabah yazarı Melih Altınok, AKP’liler arasında 14 Mayıs’ın olası seçim tarihi olarak öne çıktığını yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği iddia ediliyor.

Meclis’te muhalefet destek vermese de Erdoğan’ın kararıyla erken seçime gidileceğine dair kulisler her geçen gün daha fazla dile getirilirken, AKP Grup Başkanvekili Zengin de dört gün önce şunları demişti: “Seçim nisandan sonra olacak. Daha evvel yaptığımız kanundan istifade edebilmemiz için nisan ayını geçmemiz gerekiyor. Haziranla mayıs arasında bir aylık fark var. Mayısa gelmesi çok lüzumlu sebeplerle olacaktır. Şu an net bir şey olmadığını için bir şey söylemeyeceğim. Ama birkaç hafta öne gelebilir.”

Sabah yazarı Altınok’sa bugünkü yazısında, konuştuğu AKP’li kaynaklarının, olası seçim tarihleri arasında 14 Mayıs’ın öne çıktığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Altınok’a konuşan AKP’liler, “Haziranda yurt içi ve dışı seyahatlerin arttığını dolaysıyla mümkün olduğunca çok seçmenin katılımını sağlamak üzere” böyle bir takvim oluşturduklarını dile getirdi.