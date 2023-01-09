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AKP’li Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta yapılır

AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin 18 Haziran yerine en geç mayısın 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.


Parti içinde yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor.

AKP, erken seçimle birlikte Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmaları da bitirmeyi hedefliyor.

İki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” demişti.

AKP Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç mayısın 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi. 

Nasıl Bir Ekonomi’den Canan Sakarya ve Maruf Buzcugil’e konuşan Bilgiç şunları söyledi: ”Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek.”

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