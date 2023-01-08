Bülent Turan açıkladı: AKP, erken seçime cumhurbaşkanı kararıyla gitmek istiyor

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçimi cumhurbaşkanı kararıyla yapmak istediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazetede yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan. (AA)

Kanal 7 televizyonunda konuşan AKP’li Turan, şunları söyledi:

*Biz 5 yıldan 5 yıla seçim olsun dedik; ama muhalefet ‘Beş senedir her yıl erken seçim olacak’ dedi, ama gördüler ki, 18 Haziran’a birkaç ay kaldı.

*Bu tarihten sonra hangi ayda olursa olsun adını koymak lazım. Bundan sonra yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir, normal seçimdir. Seçim dönemi artık başlamıştır. Biz hala 18 Haziran’ı istiyoruz. Ancak ‘altılı masa’nın sözcüleri ‘6 Nisan’dan önce yapılacak seçimlere açığız, sonrası için bize gelmeyin’ dediler.

*‘Bize gelmeyin’ demek, ‘Meclisten seçim kararını çıkartmayacağız’ demektir, biz de diyoruz ki ‘Bakalım uygun olan tarih hangisiyse, hac mevsimi var, okulların kapanması var, Ramazan ve Kurban bayramları var, hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız Anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verir. Biz de seçim takvimini başlatalım’ diyoruz.

*Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazetede yayımlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir.

EYT açıklaması

Turan, EYT düzenlemesi hakkındaysa, “En geç ocak ayı sonunda Meclis’te olur diye düşünüyorum. Şubat ayının ortalarına kadar yasalaşır diye bekliyoruz. En geç Mart’ta ilk maaşlar alınabilir. Şu anki Meclis takvimine göre bunu söyleyebiliriz” dedi.

Erdoğan ve Bahçeli sinyali vermişti

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ”Belki biraz tarihin öne çekeceğimiz seçimlerin önemini siz de biliyorsunuz” demiş; ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” şeklinde konuşmuştu.

Son zamanlarda iktidarın atacağı adımların işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iki gün önce erken seçim için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi.