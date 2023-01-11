İmamoğlu’ndan hakkındaki yeni davaya: Zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı ihbarı üzerine hakkında açılan yeni davaya tepki gösterdi: “Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor.”

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu hakkında bugün Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

İBB başkanı, davaya şu sözlerle tepki gösterdi: “Yaklaşık sekiz yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse iki yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait.”