İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı ihbarı üzerine yeni dava

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Ekrem İmamoğlu. (Reuters)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilişkin yaptığı bir incelemeyle yeni bir dava açıldı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te düzenlenen bir ihale.

Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri’nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı.

Firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

Konunun gündemine geldiği İçişleri Bakanlığı, ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık, İmamoğlu’yla birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi.

Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil yedi isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma‘ suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Savcılık ayrıca İmamoğlu ve yedi isim hakkında kamuoyunda ‘siyasi yasak’ olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun ‘elli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

İddianame Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dava, 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Adliyesi’nde görülecek.