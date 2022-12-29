Savcılık, İmamoğlu kararını istinafa taşıdı: Beş gün fazla hesaplanmış

Savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve iki yıl yedi ay hapis cezası aldığı davayı istinafa taşıdı.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Savcılık, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı’na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu savundu.

Sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında ‘Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından’ ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, şunlar dendi: “Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”