Demirtaş’tan mesajlarını engellemeye çalışan Bozdağ’a: Tüm tecritleri kaldırın

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kendisinin Twitter mesajlarını engelleme girişimine tepki gösterdi: “Akıllıca davranın ve yeni tecritler uygulamak yerine tüm tecritleri kaldırın.”

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları veya kendisiyle görüşen yakınları üzerinden mesajlar yolluyor ve bu mesajlar Twitter adresinden paylaşılıyor.

Son zamanlarda özellikle seçmeni motive etmek ve hakkındaki iddialara yanıt vermek için bu yolu kullanan Demirtaş’ı engellemenin yolu aranıyor.

Bozdağ, bugün Demirtaş’tan gelen mesajları engellemek için dünyadaki örneklere baktıklarını söylemişti.

Bunun üzerine HDP’nin geniş katılımlı mitinglerini fotoğraflarını paylaşan Demirtaş, şunları dedi:

“Adalet Bakanlığı sesimizi kısmanın yollarını arıyormuş 🙂 Ama bunun için önce bizi bulmaları gerekmiyor mu? Şu fotoğraflara iyi bak; Gültan, Figen, Sebahat, Bekir, İdris, Leyla, Selçuk, ben ve binlercemiz ordayız. Bulamadın mı? Yüreklerine, gönüllerine bak.

Ayrıca kendinizi bizim yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın. Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı nihayetinde. O nedenle akıllıca davranın ve yeni tecritler uygulamak yerine tüm tecritleri kaldırın.”

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Adalet Bakanlığı sesimizi kısmanın yollarını arıyormuş😊

Ama bunun için önce bizi bulmaları gerekmiyor mu ?



Şu fotoğraflara iyi bak; Gültan, Figen, Sebahat, Bekir, İdris, Leyla, Selçuk, ben ve binlercemiz ordayız.



Bulamadın mı ? Yüreklerine, gönüllerine bak @bybekirbozdag pic.twitter.com/XLiXIMrn4A — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 11, 2023

Ayrıca benzer bir tepki gösteren HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Korkunuz o kadar büyük ki demir parmaklıklar ardına koymak yetmiyor, sözlerine de pranga vurmak istiyorsunuz. Her şeye rağmen ketılımız kaynamaya devam edecek ve biz arkanızdan çayımızı keyifle yudumlayacağız. :)”