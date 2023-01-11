Bozdağ, Selahattin Demirtaş’a Twitter’ı yasaklamanın yolunu arıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın Twitter’dan paylaştığı mesajları engellemenin yollarını aradıklarını söyledi.

Bozdağ,Demirtaş’ın paylaşım yapmasını engellemek için ‘çalışılıyor’. (AA)

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları veya kendisiyle görüşen yakınları üzerinden mesajlar yolluyor ve bu mesajlar Twitter adresinden paylaşılıyor.

Son zamanlarda özellikle seçmeni motive etmek ve hakkındaki iddialara yanıt vermek için bu yolu deneyen Demirtaş’ı engellemenin yolu aranıyor.

İktidara yakın gazetecilerin olduğu bir toplantıda Bozdağ’a, “Hükümlülülerin sosyal medyayı kullanmasının önüne geçecek bir düzenleme düşünülüyor mu” diye soruldu.

Bozdağ bunu engellemek için bir çalışma yürüttüklerini kaydederek şunları söyledi:

*Kendileri kullanmıyor aslında. Görüşme hakkı olanlara söyledikleri yansıyor sadece sosyal medyaya. Avukatları veya aileleri, onlardan aldıklarını sosyal medyaya aktarıyor. Tabii bunu önemsiyoruz ve çalışıyoruz. Dünyada örneklerine bakıyoruz ne yapılabilir diye.

*Bir yandan hükümlü olacaksınız, diğer yandan sosyal medya üzerinden mesajlar vereceksiniz, doğru değil. Bir değerlendirmeye ihtiyaç olduğunun farkındayız ve çalışıyoruz.