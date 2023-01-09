Demirtaş: Ortak adaydan kaçan HDP değil ‘altılı masa’dır

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin süren tartışmalara dair “HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan ‘altılı masa’dır. TBMM’nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye’ye nasıl demokrasi getirebilir ki?” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceğini söylemişti.

Açıklamanın ardından siyasi gündem hareketlenirken, HDP kanadından bu kararın ısrarlı çağrılarına rağmen müzakere taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle alındığı belirtiliyor. Tartışmalar sürerken, “HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir” diyen Demirtaş’tan yeni bir açıklama geldi.

Halk TV’den Gazeteci Şirin Payzın’ın konuya dair sorusunu yanıtlayan Demirtaş’ın açıklaması şöyle:

“HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez ‘altılı masa’ya çağrı yaptı. ‘Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım’ dedi. Peki Altılı Masa’dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır. ‘Altılı Masa’nın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır. ‘Altılı masa’ bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP’ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.

HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan ‘altılı masa’dır. TBMM’nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye’ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir. HDP’nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP.

Ben buradan ‘altılı masa’nın tüm liderlerine çağrı yapıyorum: Hukuksuz bir şekilde kapatma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP’yi ziyaret etmeli, demokrasi adına dayanışmanızı sunmaktan çekinmemelisiniz. HDP Genel Merkezi tüm misafirlerini saygıyla, büyük bir misafirperverlikle karşılayacaktır. İşte sadece bu bile diyalog, müzakere iş birliği için bir zemin yaratabilir. Zaten HDP yetkilileri tüm açıklamalarında, kapılarının açık olduğunu belirtiyorlar. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın? Kapıyı söküp ‘altılı masa’ya mı götürsün?”