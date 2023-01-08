Selahattin Demirtaş’tan HDP’nin aday çıkarma kararına destek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin ilk turda cumhurbaşkanı adayı göstermesinin ‘normal ve meşru bir tutum’ olduğunu belirtti.

Demirtaş şunları söyledi: “Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz.”

Selahattin Demirtaş. (Arşiv)

Demirtaş, avukatı aracılığıyla Tele1’e gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

*Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın açıklaması resmi parti politikasıdır. Sürpriz bir açıklama da değildir. HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten.

*Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz.

*Öyle bir durumda biz de tüm gücümüzle partimizin adayının arkasında durup başarısı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir.

*Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır.

*Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor.

HDP’nin aday kararı

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti: “Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne cumhur ittifakıyla ne millet ittifakıyla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir.”