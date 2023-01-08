Selahattin Demirtaş seçim uyarısı yaptı, motivasyon istedi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerin kazanılması için ‘özellikle genç ve kadınlara’ motivasyonlarını yüksek tutmaları için tavsiyede bulundu ve seçimlerle ilgili uyardı.

Selahattin Demirtaş. (Arşiv)

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı. Demirtaş, kampanyanın ‘şimdilik’ bir parti için olmadığını belirterek demokrasi için en geniş katılımın sağlanması çağrısını yaptı. Demirtaş şimdi de ‘motivasyon’ uyarısı yaptı.

Demirtaş’ın Artı Gerçek’e yazdığı ‘Seçimi kim kazanacak’ başlıklı yazısı şöyle:

*Seçimleri her zaman iyi olanlar, dürüst, erdemli ve düzgün olanlar mı kazanır? Buna cevabımız evet olsaydı dünya bugüne kadar çoktan iyi bir yere dönüşmüş olurdu. Hem de bin defa.

*Peki iyi bir programa, güçlü çözüm projelerine sahip olmak seçim kazandırmaya yeter mi? Haysiyetli, onurlu olmak, halkını çıkarsız, karşılıksız sevmek seçim kazanmaya yeter mi? Yetseydi dünyayı devrimciler yönetirdi hem de devrim yapmaya gerek kalmadan.

*Peki seçim nasıl kazanılır ya da nerede kazanılır? Seçim sandıkta kazanılır.

*Seçim hukuku soğuk, duygudan yoksun, buz gibidir. Beklediği oyu sandıklara doldurup oradan çıkarmayı başaran, seçimi kazanır.

‘Onlar için her şey serbest’

*Sandıklar açılıp da geçerli oylar sayılmaya başlandığında o oyun zarfa hangi gerekçeyle konulduğu üzerinde yazmaz, sadece mührün doğru yere basılıp basılmadığına bakılır. O geçerli oy ister tehditle, şantajla, ister para karşılığında, ister seçmenin iradesi yanıltılarak ya da aldatılarak hileyle sandığa girmiş olsun hiç fark etmez. Seçim hukuku buna bakmaz, en fazla oyu alan kazanır. İşte tam da bu nedenle yeryüzünde yapılmış seçimlerin çoğunu kötüler kazanır. Çünkü kötüler oy toplarken kendilerini ilkeyle, ahlakla, yasayla bağlı görmezler. Onlar için her şey serbesttir. Bu nedenle halk onlardan bıkana veya iyiler akıllıca bir seçim kampanyası yürütmeyi başarana kadar seçim kazanmaya devam ederler.

*Evet, tüm diğer etkenlerin yanında seçim, kampanyayla kazanılır. Kötülüğe karşı zekayla, baskıya karşı mizahla, salaklığa karşı bilimle yürütülen ve elbette sokağı, meydanı hiç boş bırakmayan iyi bir kampanya seçim kazandırır. Bunu kötüler de çok iyi bilir. Bu nedenle seçim kampanyası sürecinde motivasyonunuzu dağıtacak akıl almaz işler yaparak sizi, zekanızı, mizahı ve bilimi devre dışı bırakmaya zorlarlar. Öfkelenmenizi, duygusal davranmanızı, kontrolü yitirmenizi beklerler, bunu başardıkları an da seçimi kazanırlar.

*Yakın tarihimizden iki örnek 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleridir. İki seçim arasındaki sonucu belirleyen şey, yukarıda anlattıklarımdır.

*Seçmeni motive, mobilize edemezseniz heyecan, coşku, umut yaratamazsanız taziyeye gider gibi kederli, hüzünlü bir kampanya yürütürseniz sonuç önceden bellidir: Kaybedersiniz!

*Edirne Cezaevindeki bir hücreden, özellikle genç ve kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimin kazanılmasını siz sağlayacaksınız. Heyecan, neşe, zeka, mizah, akıl, sezgi ve sabır… İşin sırrı buradadır. Çektiğiniz acılar ve bizlere yaşatılanların yol açtığı travmalar bu özelliklerinizi seçim kampanyasında öne çıkarmanıza engel olursa kaybederiz!

*Kampanya sürecinde bazı iyi niyetli dostlarınız ve tabii ki daha çok da kötü niyetli rakibiniz size sürekli acılarınızı hatırlatacak, yaralarınızı kaşıyacak ve sizde yeni yaralar açacaktır. Eğer bu acıların ve yaraların vereceği duygusallığa yenilir de öfkelenirseniz kontrolü kaybedersiniz ve adam kazanır! Sonrasında size daha büyük acılar yaşatmaya devam eder.

*Evet gençler, kadınlar var mısınız hep beraber önce motivasyonu, morali, neşeyi, coşkuyu yakalamaya? O halde birbirimizi takip etmeye devam edelim ve birbirimize güvenelim.

*Mutlaka kazanacağız, hep birlikte kazanacağız!