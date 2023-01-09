Erkan Baş: Doğru olan ortak adaydır

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ‘cumhur ittifakı’nın seçimi kazanma şansının olmadığını söyleyerek “Doğru olan ortak adaydır. Şimdi bizim bunu söyleme hakkımız ne kadar varsa, aynı temelde bir yaklaşım geliştiren ama bu çağrısı bugüne kadar hiç karşılık bulmayan, Türkiye’nin en büyük üçüncü siyasi partisinin (HDP) de buna hazırlık yapması bu kadar doğaldır” dedi.

Fotoğraf: ANKA

TİP lideri Baş, bugün İstanbul’da gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Baş’a parti sözcüsü Sera Kadıgil, genel başkan yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu ve İstanbul milletvekili Ahmet Şık da eşlik etti.

Burada konuşan Baş, seçim tarihi konusundaki belirsizliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen cezaya, HDP’ye kapatma davasına ve televizyon kanallarına verilen cezalara dikkat çekti.

ANKA’nın haberine göre Baş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* An itibarıyla ‘cumhur ittifakı’nın bu seçimi kazanma şansı yoktur. Tek yolu, muhalefeti yanlış yapmaya, başarısızlığa, birbiriyle didişmeye itmektir. Buradan olabildiğince TİP olarak kaçınmaya çalışıyoruz ve tüm siyasi muhataplarımızı da bu konuda uyarıyoruz.

* Yaklaşımımız özetle şu: Zaman, muhalif saflar içerisinde sen-ben kavgası yapacak, birbirimizle mevzi mücadelesi yapacak, kendi kişisel, grupsal, partisel ya da ittifak açısından söyleyeyim, çıkarlarımızı memleket meselesinin, memleket sorununun önüne koyacak zaman değildir. Yani hangi adımı atıyorsak, hangi sözü söylüyorsak, hangi tutumu alacaksak burada temel belirleyici olan şey, Türkiye halklarının, Türkiye emekçilerinin, Türkiye yoksullarının ihtiyacını gözetmektir.

* Kars’taki kongrede Pervin Hanım (Buldan) bir açıklama yaptı. Ben açıklamayı gördükten sonra arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Bizim yorumumuz şu: Ortada bir cümle var. Halkı çaresiz bırakmamak üzere ortak adaydan yana ağırlık oluşturan bir görüşümüz var. Pervin Hanım, cümlenin ikinci bölümünün altını çizmiş. Yapılan açıklamada bizim değerlendirmemiz budur. Ben de aynı görüşü paylaşıyorum.

* Doğru olan ortak adaydır ama seçime sayılı günler kala henüz bir görüşme yapılmamışken, henüz bize bir aday önerilmemişken, kamuoyuna bir aday önerilmemişken ve daha önce, en açık örnek olduğu için kullanıyorum, Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken, bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız, olası bir kötü senaryoda çaresiz kalmamız da kabul edilebilir bir şey değildir.

Ne olmuştu?

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti.

Buldan’ın açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç’sa “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sanca’sa, “Altılı masa adaylar çıktıktan sonra ‘Gelin açık konuşalım, müzakere yürütelim’ derse biz ‘Hayır’ demeyiz” demişti.