Emek ve özgürlük ittifakı: Ortak aday seçeneğine daha yakınız

Emek ve özgürlük ittifakında yer alan parti ve kurumların yöneticileri ortak bir açıklamayla “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakatla belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.

Emek ve özgürlük ittifakı liderleri. (Fotoğraf: TİP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 5 Ocak’taki toplantının ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada ortak adayla ilgili şunlar dendi:

*Gelişmeler Türkiye’ye köklü bir demokratik dönüşüm dayatmaktadır. Bu konuda ittifak olarak tarihi sorumluluğumuzun farkındayız.

*Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz.

*Değişim isteyen ve topluma karşı sorumluluk duyan ve başta muhalefet olmak üzere bütün toplumsal güçleri de bu tarihi sorumluluğun gereği olarak hem cesur olmaya hem de açık ve şeffaf bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

‘Ortak harekete hazırız‘

İttifak, seçim güvenliğine de şöyle değindi:

*Yalnız kendi bileşenlerimiz değil tüm demokratik kurum ve kuruluşlarla ortak harekete hazırız. Şu ana kadar bu yönde olumlu adımlar atıldığını ve halkın iradesinin sandığa tam yansıması için gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını görüyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Seçim güvenliği için tüm halkımız görev almalı, şimdiden seferber olmalıdır.

*İttifak adına, emeğin değerleri ve özgürlüklerle örülü bir gelecek isteyen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin, birlikte değiştirelim!”

15 Ocak mitingine çağrı

15 Ocak Pazar İstanbul Kartal Meydanı’nda “Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim” sloganıyla ilk ortak mitinglerini düzenleyeceklerini belirten ittifak, şunları kaydetti: “10 binlerin katılımıyla, milyonların taleplerini haykıracağız. Toplumsal muhalefetin tüm güçlerini bu sesi birlikte yükseltmeye, mitingi 2023 yılında yaşanacak siyasi değişimin şölenine dönüştürmeye çağırıyoruz.”