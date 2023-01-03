Demirtaş: ‘Ortak aday’da birleşilmezse trajedi olur

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerde muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşememesinin ‘trajedi’ yaratacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş dün de cezaevinden seçim kampanyasına başladığını duyurmuştu.

T24’e yazan Demirtaş, muhalefetin ortay aday ve liste etrafında birleşmemesinin sonuçlarının ‘trajik ve hazin’ olacağını yazdı: ”Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22’si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.

İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur.”

Seçim yarışının eşit koşullarda olmayacağını belirten Demirtaş, ”Aklımızın, hayalimizin alamayacağı kirli ve ürkütücü yöntemleri devreye sokacaklar” dedi.