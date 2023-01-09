Demirtaş’tan sahte ilaç çıkışı: Saray danışmanları bu kirli tezgahın neresinde

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sahte kanser ilacı hakkında Twitter’dan yaptığı paylaşımda hükümetin sessizliğine çıkıştı.

Çeşitli sorular yönelten Demirtaş, seçimlere dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

*Sahte kanser ilacı haberlerini, büyük bir dehşet ve kaygıyla okudum. Öncelikle kanser tedavisi gören herkese şifa diliyorum. Moralinizi yüksek tutun.

*Şimdi bazı sorular sormak ve kendi durduğum yerden, meseleyi nasıl değerlendirdiğimi, sizlere anlatmak istiyorum.

*Nasıl oluyor da iddialara konu olan ve insanlıktan nasibini almamış bu ilaç çeteleri, SGK’ya bu sahte kanser ilaçlarını satabiliyor?

*SGK’nın ilgili biriminin başındaki daire başkanının istifa mektubunda adı geçen ve eski ortağının tehdit ve darp etmekten savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski AKP milletvekili, AKP’li yöneticiler ve Saray danışmanları bu kirli tezgahın neresindeler?

*İnsan yaşamının en ağır hastalıklarından biri olan kanser hastalarını, bile isteye ölüme sevk eden bu gelişmeler karşısında, hükümet yetkilileri neden bu kadar sessiz?

*Bu sorularımın yanıtı verilir mi bilmem ama ‘kanser hastalarına sahte ilaç‘ başlığının kendisi dahi tek başına bu tek adam sisteminin, devlet kurumlarında nasıl bir çürüme yarattığının göstergesi.

*Saray ve şürekası, koltuk ve para uğruna her yolun mübah olduğu bir düzen yarattı. İktidarın gücünü arkasında hissedenler de bu yolu takip etti, ediyor.

*Şimdi iddialarda adı geçen AKP’lilerin bu tezgahta payları olsun ya da olmasın bu kirin, bu pisliğin, bu zehirli ortamın, bu kanserin doğrudan müsebbibi, bu düzenin kendisi yani tek adam rejimidir.

*Panzehir ise çok yakınımızda. İçimizde, irademizde, mücadele kararlılığımızda yani bizde… Merak etmeyin, çok yakında hep birlikte yeneceğiz bu kanseri.