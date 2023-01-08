Demirtaş: Asıl sorun bu ahlaki çürümeye bulaşmış yandaş yığınlar yaratılmış olması

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Asıl sorun, (iktidarın) tüm ahlaki değerleri yerle bir etmiş olması ve bu ahlaki çürümeye bulaşmış yandaş yığınlar yaratılmış olmasıdır” dedi.

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Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvamıştı. Demirtaş, kampanyanın ‘şimdilik’ bir parti için olmadığını belirterek demokrasi için en geniş katılımın sağlanması çağrısını yapmıştı.

Sosyal medyayı son günlerde aktif kullanmaya başlayan eski HDP lideri, Twitter’dan şunları yazdı: “Mesele bu iktidarın ekonomiyi, yargıyı, medyayı, üniversiteleri çökertmesi değil. Hep beraber çalışır, bunları düzeltiriz. Asıl sorun, tüm ahlaki değerleri yerle bir etmiş olması ve bu ahlaki çürümeye bulaşmış yandaş yığınlar yaratılmış olmasıdır.

Açlığı, hırsızlığı, adaletsizliği, rüşveti, yolsuzluğu bilmeyen kimse yok. Gazetecisinden bürokratına, siyasetçisinden müteahhidine ve bunlardan beslenenler de dahil hepsi bu soygun düzeninin ortağı zaten. Yüzüne tükürülse ‘Ya Rabbi şükür, yağmur yağdı’ diyecek kadar düşkünleşmiş soygunculara, kalan dört ayda ahlak dersi verecek değiliz. Bırakalım, pislik çukurunda debelenip hesap gününü beklesinler. Biz erdeme, ahlaka, onura değer verenlerle yürüyecek ve birlikte kazanacağız.”

Instagram’dan selam verdi

Demirtaş, aynı zamanda Instagram’da da takipçileriyle bir mektup paylaşarak hesabını aktif kullanacağının sinyalini verdi.

Eski HDP lideri daha sonra çeşitli mecralarda yayınlanan karikatürlerini paylaştı.