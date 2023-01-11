Holding patronu, EYT’liler hak mahrumiyeti davası açamasın diye formül buldu

Şirketler, çalışmaya devam etmek isteyen EYT’li işçilerin ileride hak mahrumiyeti davası açamaması için ‘formül’ peşinde.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili (EYT) düzenlemeye göre yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesaplamıştı.

EYT düzenlemesiyle ilgili şirketler de hazırlığa başladı. Bazı şirketler, çalışmaya devam edecek EYT’li işçilerin ileride hak mahrumiyeti nedeniyle dava açmaması için formülleri araştırmaya başladı.

Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar, ismini vermediği bu şirketlerden birisine hukukçuların verdiği tavsiyeyi şöyle yazdı: ”EYT’li personelinizden çalışmaya devam etmesini istediklerinizi tazminat ödemesi sonrası bir-bir buçuk ay kadar şirketlerinizden uzak tutun. Bir-bir buçuk aylık aradan sonra yeniden işe alın. Böylece gelecekte ‘hak mahrumiyeti’ davasıyla karşılaşma riskiniz ortadan kalkar.”

Munyar, holding patronunun iktidardan bu davaları frenleyecek bir madde talep ettiğini de bildirdi.