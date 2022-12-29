EYT düzenlemesinin 2023’teki maliyeti 450 milyar lira

Reuters’ın başvurduğu iki ekonomist, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesapladı.

EYT’liler, SGK müdürlükleri önünde kuyruk oluşturdu. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu EYT düzenlemesine göre yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Düzenlemenin Hazine’ye ve şirketlere etkileri de piyasalarda yakından takip ediliyor. Hazine daha önce açıkladığı üzere yeni emekli olacaklara ödenecek tazminatlar için Kredi Garanti Fonu (KGF) ile şirketlere kredi sağlayacak.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist yaklaşık 14 milyon emekliye EYT’lilerin tamamının eklenmesi halinde tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesapladı.

Bankacılar bu kitlenin tamamının anında emekli olmasını beklemediklerini de belirtti.

Normalde ayda 50 bin kişinin emekli olduğunu ama önümüzdeki yılın ilk ayları itibariyle bu sayıya EYT’lilerin de ekileneceğini belirten ekonomistler, bunun da piyasaya yüklü miktarda TL girişi anlamına geleceğine dikkat çekti.

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, şunları kaydetti: “Her ay yaklaşık 40 bin-50 bin kişinin emekli olduğu düşünüldüğünde, EYT düzenlemesiyle beraber ek 1,8 milyon kişinin emekli olacağı belirtilebilir. Bu durumda maaş yükünün yaklaşık 150-180 milyar TL, beraberinde hem kamu hem de özel sektöre getireceği kıdem tazminatı yükünün de 300 milyar TL’yi aşabileceği söylenebilir. Bu aynı zamanda, gelecek yılın ilk aylarından itibaren piyasalara yüklü para girişi olacağı anlamına geliyor.”

EYT sarmalı

Erdoğan’ın duyurduğu düzenlemeden etkilenecek olan geniş kitlenin emekliliği 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçiydi.