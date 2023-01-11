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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığıyla işçiden 300 milyar dolar çalındığını söyleyerek “Beş ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ‘ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacaklarını’ söyledi.


CHP lideri, şunları dedi: “TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. Beş ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. ‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz.”

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