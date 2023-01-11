Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci el konut kampanyasıyla ilgili sinyal vererek bankaların kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebileceğini söyledi.

Bankalar ikinci el konut kampanyası için hazırlanıyor. (AA)

Bir hafta önce sıfır konut için ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘nda ayrıntılar açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, ikinci el konut için de kampanya gelebileceğinin sinyalini vermişti. Kampanyayla ilgili detay paylaşmayan Bakan Kurum, dün de konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ama kısa vadede bir şey beklenmemesi gerektiğini söyledi.

İkinci el konut kampanyasıyla ilgili bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni bir açıklamayla bu sinyalleri kuvvetlendirdi. Anadolu Ajansı’na konuşan Nebati, “Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir” dedi.