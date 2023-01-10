Bakan Kurum, ‘ikinci el konut kampanyası’ için ‘Kısa vadede bir şey beklemeyin’ dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘ikinci el konut kampanyası’ için ‘çalışmalar yaptıklarını ama kısa sürede bir şey beklenmemesi gerektiğini’ söyledi.

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Bakan Kurum, ikinci el konut için kampanya gelebileceğinin sinyalini vermişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, bu konuya dair konuştu.

AA’nın haberine göre “İkinci el konut kampanyası ne zaman hayata geçirilecek, bir takvim var mı?” sorusu üzerine Kurum, “Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz” dedi.

Kurum, konut fiyatlarındaki artış sorusunu da şöyle cevapladı: “Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz.”