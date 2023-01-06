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Yaramazlara biraz batar!

İkinci el konut için kampanya sinyali

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci el konut için de kampanya gelebileceğinin sinyalini verdi.

Fotoğraf: Reuters

İki gün önce sıfır konut için Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında ayrıntılar açıklanmıştı.


Kurum, bugün de ikinci el konut için de bir kampanyanın gelebileceğine işaret etti.

Hürriyet’in aktardığına göre Bakan Kurum şunları söyledi: “Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız”

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