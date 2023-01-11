Ek gösterge artışı maaşları nasıl etkileyecek?

Beş milyondan fazla memur ve memur emeklisi için beklenen ek gösterge uygulaması 15 Ocak’ta başlıyor. Ek gösterge artışı, emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak.

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Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme geçen sene temmuzda yapılmış ve uygulama için de 15 Ocak 2023 tarihi belirlenmişti. 15 Ocak’ta tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak.

Emekli maaşlarını ne kadar yükseltecek?

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre emekli memurların görev durumuna, çalışma yılına ve ek gösterge artışına göre yüzde 22’ye varan oranlarda artış olacak. Bu da emekli aylıklarına 250 lira ila 2 bin 800 lira arasında artış olarak yansıyacak.

Örneğin, ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıl hizmeti olan öğretmenin maaşı 2 bin 250 lira artacak.

Ek göstergesi 2200 olup da 3600’e çıkan yüksekokul mezunu hemşirenin maaşı 2 bin 530 lira artacak.

Aynı şekilde ek göstergesi 3600’e çıkan polis memurunun emekli maaşı da 2 bin 250 lira artacak.

Hizmet sınıfında çalışan ve ek göstergesi 600 puan yükselen memurun emekli maaşı 250 lira artacak.

Görevdeki memurlara etkisi

Göstergenin görevdeki memurların maaşlarınaysa fazla etkisi olmayacak. Örneğin, 2200 ek göstergesi 3600’e çıkan memurun maaşı 90-100 lira artacak.

Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların ek göstergedeki artışın düşük olması ve buna karşın prim ödemelerinin yüksek olmasından kaynaklı maaşları 120 liranın biraz üzerinde azalacak.

Ek gösterge artışı, görevdeki memurların da emekli ikramiyelerini yükseltecek.