Canan Kaftancıoğlu hakkında beraat kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.
Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia edilmişti.
Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu iddia edilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulmuştu.
İddianamede Kaftancıoğlu’nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.