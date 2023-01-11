AKP’li Yılmaz: Başörtüsü teklifi haftaya komisyon gündeminde

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsü teklifinin gündeme ne zaman geleceğini açıkladı.

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İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışı ve CHP’nin yasa teklifiyle gündeme gelen ‘başörtüsüne anayasal güvence’ AKP grubu tarafından tasarı haline getirilerek 9 AralıK’ta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

Tasarıda yer alan bazı ibareler ve teklifin gerekçesi yeni tartışmaları beraberinde getirmişti. ‘Ailenin korunması’ için getirilen maddeninse LGBTİ+’lara yönelik Türk Ceza Kanunu’nda yeni düzenlemelerin önünü açabileceği düşünülüyor.

AKP’li Yılmaz, teklifin gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacağını dile getirdi.

Öte yandan, altılı masaysa başörtüsüne dair kendi metnini hazırlıyor. Hazırlanan metnin komisyon görüşmelerinde sunulması planlanıyor.

Son olarak, CHP, İYİ Parti ve HDP, AKP’nin teklifle ilgili son görüşme talebini reddetmişti.

Teklif Meclis Genel Kurulu’nda yeterli sayıya ulaşamazsa, referandum yolu açılıyor. Bazı uzmanlar gelecek seçimde iktidarın seçmen önüne üç sandık koymayı planladığını belirtiyor.