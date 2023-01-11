‘Demir Yumruk’ davası: Erol Evcil dahil beş kişinin tutukluluğu devam

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara başlatılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu sonrasında, Erol Eşrefoğlu’nun (Erol Evcil) da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davanın görülmesine devam edildi.

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Ankara 21’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Abdullah Fırat Gedik, önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Suçsuz olduklarını savunan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, bazı tutuksuz sanıklar haklarında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Erol Evcil dahil beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davaya 15 Şubat’ta devam edilecek.

Dava süreci

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022’de ‘Demir Yumruk’ operasyonu düzenlendi.

Ankara başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, sanıklar Erol Evcil, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel’in ‘suç örgütü kurmak’tan dört yıldan sekizer yıla, ‘zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık’tan beş yıldan 17 yıl altışar aya ve ‘zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak’ suçundan sekiz aydan beş yıl üçer aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli’nin, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak’ suçlarından yedi yıl sekiz aydan 26 yıl dokuzar aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları’nın, ‘suç örgütüne üye olmak’tan iki yıldan dörder yıla kadar hapsi talep ediliyor.

‘Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil de iki yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Hüseyin Eryılmaz tahliye edildi

Aynı soruşturma kapsamında açılan, Hüseyin Eryılmaz’ın da aralarında bulunduğu 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 18 Kasım 2022’de başlanmıştı.

Dün görülen davada Eryılmaz’ın da aralarında bulunduğu sekiz tutuklu sanık tahliye edilmişti.