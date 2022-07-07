Bakan Muş’un fotoğrafı çıktı: ‘Demir Yumruk’ zanlısıyla ayaküstü sohbet

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Gerçek Gündem

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında Erol Evcil ve Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 42 şüpheliyse emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden, 17’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25’i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istenmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la fotoğrafları ortaya çıktı.

Muş ve AKP’li vekille yemekte

Gerçek Gündem’den Sami Menteş’in haberine göre Ankara’daki bir lokantada çekilen restoranda, operasyon kapsamında örgüt liderlerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Eryılmaz’ın Muş’un yanı sıra AKP Milletvekili Fevzi Demirbilek de yer aldı.