‘Demir Yumruk’ operasyonunda Erol Evcil’in de arasında olduğu beş kişi tutuklandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Erol Evcil’in de bulunduğu beş kişi tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.

Soruşturmayı yürüten savcı, şüphelilerden 210’u için ek gözaltı talep etti. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için iki, bazıları içinse dört gün ek gözaltı süresi verdi.

Erol Evcil’in de arasında olduğu 15 şüpheliyse ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklandı.

Alpaslan Gazi A., ‘konutu terk etmeme’, diğer şüpheliler Özdemir Ö., Sadık Fırat E., Berat Nuri Ş., Gülderen Evcil A., Mirza Ardahan A., Mithat K., Öznur Çıtlak A., Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise ‘yurt dışı yasağı’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.