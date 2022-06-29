‘Demir Yumruk’ operasyonu: Uçak, taşınmaz ve araçlara el kondu; 39 şirkete kayyım atandı

‘Demir Yumruk’ adlı operasyonda, 8 bin 690 banka hesabında bulunan mevduata, 261 taşınmaz ile bir uçak 328 araca el kondu. Operasyonun ardından 39 şirkete de kayyım atandı.

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Demir, çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik bu sabah düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda 250 şüpheli yakalanmıştı.

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyonda Hatay’ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan Erol Evcil (Eşrefoğlu) Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

AA’nın haberine göre; 8 bin 690 banka hesabında bulunan mevduata, 261 taşınmaza, biri uçak olmak üzere 328 araca el konuldu, 39 şirkete ise kayyım atandı.

Operasyonda, ayrıca 500 milyon liranın üzerinde para ve ziynet eşyası bulundu.

Operasyonda dört tır malzeme ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara’ya gönderilmesinin ardından, operasyon kapsamında 95’i şirket olmak üzere 470 adreste aramalar da tamamlandı. Aramalarda, 53 milyon lira, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin avro, 402 milyon lira değerinde mücevher ile 12 ruhsatsız tabanca ve 1051 dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suç örgütlerinden ele geçirilen evrak ve belgeler de dört tıra yüklenerek Ankara’ya getirildi.