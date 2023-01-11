Diken

Yaramazlara biraz batar!

28 Şubat hükümlüsü emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi

28 Şubat davasından cezaevinde yatan ve sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi.

Hakkı Kılınç. (AA)

Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da belirtilen Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki Kılınç, önceki hafta eşi ve çocuğuyla görüş sırasında bayılınca hastaneye kaldırılmıştı.


Gazeteci Barış Terkoğlu, Kılınç’ın tahliye edildiğini duyurdu.

Kılınç’ın aynı cezadan yatan oda arkadaşı emekli korgeneral Vural Avar, hayatını kaybetmişti.

Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.

28 Şubat davası hükümlüsü Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanlığı’ndan hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge 

Vural Avar’ın ölümünden sonra Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

28 Şubat davası hükümlüsü Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

SON HABERLER

Akşam Postası / 11 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

NASA, yaşama elverişli bir gezegen keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti.

Uzman: Borsa düşüşünde halka arzlar da etkili

Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve akademisyen Dr. Berra Doğaner, yeni halka arzların borsa düşüşünde etkili olduğunu söylerken yatırımcı talebininse fazla olduğunu dile getirdi.