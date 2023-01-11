28 Şubat hükümlüsü emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi

28 Şubat davasından cezaevinde yatan ve sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi.
Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da belirtilen Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki Kılınç, önceki hafta eşi ve çocuğuyla görüş sırasında bayılınca hastaneye kaldırılmıştı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Kılınç’ın tahliye edildiğini duyurdu.
Kılınç’ın aynı cezadan yatan oda arkadaşı emekli korgeneral Vural Avar, hayatını kaybetmişti.
Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.