28 Şubat hükümlüsü emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi

28 Şubat davasından cezaevinde yatan ve sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki emekli korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi.

Hakkı Kılınç. (AA)

Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da belirtilen Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki Kılınç, önceki hafta eşi ve çocuğuyla görüş sırasında bayılınca hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kılınç’ın tahliye edildiğini duyurdu.

28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2023

Kılınç’ın aynı cezadan yatan oda arkadaşı emekli korgeneral Vural Avar, hayatını kaybetmişti.

Avar’ın hayatını kaybetmesi gözleri hasta hükümlülere çevirmişti. Bu konuda tepkilerin yükselmesinin ardından Adalet Bakanlığı hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge yayımlamıştı.